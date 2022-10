Вихід РФ із зернової угоди, для якого вона вигадала формальний привід – нібито атака дронів на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, насправді нічого не змінив для України. Як сказав президент Володимир Зеленський, країна-агресор ухвалила це рішення ще у вересні, про що свідчить черга із суден у Чорному морі.

Більш того, у Мінінфраструктури запевнили, що Україна не збирається зупиняти експорт зерна і надалі відвантажуватиме агропродукцію для забезпечення продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи.

В ООН, яка є одним із трьох підписантів угоди, заявили, що перебувають на зв’язку з російською владою.

Як у світі реагують на рішення Росії – Факти ICTV зібрали коментарі західних політиків.

Зокрема у Євросоюзі закликати Росію скасувати своє рішення.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022