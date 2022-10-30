Жовтень, 30 в 11:11

Вихід РФ із зернової угоди, для якого вона вигадала формальний привід – нібито атака дронів на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, насправді нічого не змінив для України. Як сказав президент Володимир Зеленський, країна-агресор ухвалила це рішення ще у вересні, про що свідчить черга із суден у Чорному морі.

Більш того, у Мінінфраструктури запевнили, що Україна не збирається зупиняти експорт зерна і надалі відвантажуватиме агропродукцію для забезпечення продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи.

В ООН, яка є одним із трьох підписантів угоди, заявили, що перебувають на зв’язку з російською владою.

Зараз дивляться

Як у світі реагують на рішення Росії – Факти ICTV зібрали коментарі західних політиків.

Зокрема у Євросоюзі закликати Росію скасувати своє рішення.

– Рішення Росії призупинити участь в Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України, – наголосив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine. The EU urges Russia to revert its decision. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

У Великій Британії, яку РФ також звинуватила у нібито нападі на кораблі Чорноморського флоту, здивовані рішенням Кремля, оскільки “зернова ініціатива ООН важлива для глобальної продовольчої безпеки”.

Саме тому, за словами глави британського МЗС Джеймса Клеверлі, Росія повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.

The UN Black Sea Grain Initiative is instrumental to global food security. Russia should allow grain exports to reach the world’s hungry. — James Cleverly???????? (@JamesCleverly) October 29, 2022

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що такими кроками Росія просто перетворює продовольство на зброю.

– Росія знову намагається використати розпочату нею війну як привід для перетворення продовольства на зброю, що безпосередньо впливає на нужденні країни та світові ціни на продовольство, а також загострює і без того жахливі гуманітарні кризи та відсутність продовольчої безпеки, – заявила прессекретар Ради національної безпеки США Адріенна Уотсон.

Водночас офіційні заяви Литви звернені безпосередньо до країн Заходу. Зокрема глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс вважає, що у відповідь на шантаж Москви необхідно організувати військовий супровід суден з українським зерном.

– Переговори з Росією не працюють. Путін порушує угоди та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об’єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових супроводів. Давайте обійдемо шантаж, – написав литовський дипломат у Twitter.

Negotiating with Russia doesn’t work. Putin breaks agreements and blackmails all of us.

If he continues to jeopardise Ukraine’s grain exports, the free world must unite to safeguard shipping with military escorts. Let’s bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) October 29, 2022

Читайте Росія оголосила про вихід із зернової угоди через вибухи у Севастополі

Фото: Міністерство інфраструктури