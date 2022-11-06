Листопад, 06 в 6:36

Німецьку нафтогазову компанію Wintershall Dea підозрюють у постачанні сировинних компонентів авіапального для російських літаків, які атакують Україну.

Про це йдеться у розслідуванні Der Spiegel спільно із телекомпанією ZD.

За даними журналістів, компанія Wintershall Dea постачає російському Газпрому газовий конденсат — “білу нафту”. Відомо, що російський концерн є найважливішим постачальником авіапального для Повітряно-космічних сил РФ.

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Під час розслідування ЗМІ посилаються на дані щодо російських залізничних вантажоперевезень і внутрішні документи Газпрому.

– Газпром є партнером Wintershall Dea. В рамках одного із спільних підприємств компанії розробляють родовища газу в Західному Сибіру. Газовий конденсат — побічний продукт видобутку, який у великих обсягах надходить на нафтопереробний завод Газпрому в Омську, який є найбільшим підприємством з виробництва авіапального, – йдеться у статті.

Зазначається, що паливо могли постачати до щонайменше дев’яти військових аеродромів на заході Росії. Серед них — Морозовськ та Воронеж, звідки злітають винищувачі-бомбардувальники Су і завдають ударів по українських містах.

У компанії Wintershall Dea відкидають звинувачення і заперечують свою участь у перероблюванні газового конденсату.

Втім, за словами деяких фахівців підприємства, вони не можуть гарантувати використання своїх постачань виключно для цивільних цілей.