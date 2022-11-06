Листопад, 06 в 10:05

Нещодавні звіти американської розвідки попередили про неминучі атаки іранських балістичних ракет та безпілотників на Саудівську Аравію. Центральне командування США підняло бойові літаки, що базуються в Перській затоці, у напрямку Ірану.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Літаки були підняті як збройна демонстрація сили.

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У Білому домі попередили про високий рівень загрози, відмовившись коментувати запуск американських військових літаків.

Центральне командування збройних сил США віддане нашому давньому стратегічному військовому партнерству із Саудівською Аравією. Ми не коментуватимемо оперативні деталі, — сказав представник командування Джо Буччіо.

Сполучені Штати тримають велику кількість літаків у регіоні, у тому числі винищувачі F-22 у Саудівській Аравії.

Зараз у Саудівській Аравії знаходиться близько 2500 військовослужбовців США, багато з яких беруть участь у високотехнологічній розвідувальній роботі та навчанні.

Сполучені Штати є постачальником майже трьох чвертей усіх систем озброєння, які використовуються саудівськими військовими, включаючи постійно необхідні деталі, ремонт та модернізацію.

Раніше видання WSJ повідомило, що Саудівська Аравія дізналася про ймовірні плани Ірану напасти на неї, тому країна готується до можливого повномасштабного вторгнення.