Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

США підняли літаки у Перській затоці через можливу атаку Ірану – WP

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
США підняли літаки у Перській затоці через можливу атаку Ірану – WP
Фото: Pixabay

Нещодавні звіти американської розвідки попередили про неминучі атаки іранських балістичних ракет та безпілотників на Саудівську Аравію. Центральне командування США підняло бойові літаки, що базуються в Перській затоці, у напрямку Ірану.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Літаки були підняті як збройна демонстрація сили.

Зараз дивляться

У Білому домі попередили про високий рівень загрози, відмовившись коментувати запуск американських військових літаків.

Центральне командування збройних сил США віддане нашому давньому стратегічному військовому партнерству із Саудівською Аравією. Ми не коментуватимемо оперативні деталі, — сказав представник командування Джо Буччіо.

Сполучені Штати тримають велику кількість літаків у регіоні, у тому числі винищувачі F-22 у Саудівській Аравії.

Зараз у Саудівській Аравії знаходиться близько 2500 військовослужбовців США, багато з яких беруть участь у високотехнологічній розвідувальній роботі та навчанні.

Сполучені Штати є постачальником майже трьох чвертей усіх систем озброєння, які використовуються саудівськими військовими, включаючи постійно необхідні деталі, ремонт та модернізацію.

Раніше видання WSJ повідомило, що Саудівська Аравія дізналася про ймовірні плани Ірану напасти на неї, тому країна готується до можливого повномасштабного вторгнення.

Джерело: The Washington Post
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка