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Хірургічно, як ми це вміємо: Пригожин визнав втручання Росії в американські вибори

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хірургічно, як ми це вміємо: Пригожин визнав втручання Росії в американські вибори
Фото: Getty Images

Соратник російського диктатора Євген Пригожин визнав, що впливав на хід виборів у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє видання Russia News, посилаючись на повʼязану з Пригожиним пресслужбу.

— Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку, — наводить відповідь кухаря Путіна пов’язана з ним компанія Конкорд.

Тема втручання РФ у виборчі процеси стала актуальною перед призначеними на 8 листопада проміжними виборами до Конгресу США.

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8 листопада 2022 у США відбудуться вибори. У них братимуть участь кандидати на всі 435 місць у Палаті представників та 35 із сотні місць у Сенаті, а також обиратимуть губернаторів 39 штатів та територій країни.

Передвиборчі опитування свідчать, що республіканці після результатів голосування майже напевне контролюватимуть Палату представників, а шанси в Сенаті оцінюються приблизно порівну.

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Джерело: Russia News

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