Угорський єврокомісар виключає прискорену процедуру вступу України в ЄС

Листопад, 07 в 0:57

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що процес підготовки України до початку переговорів про повноцінне членство в Євросоюзі може тривати більш ніж рік чи два.

За його словами, навіть якщо Києву вдасться розпочати переговори до кінця 2023 року, все одно у Брюсселі не вірять в їхнє завершення протягом року.

– Через на велику кількість роботи, необхідної для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, ймовірно, займе більше часу, ніж рік або два, – вважає він.

Проте віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняє, що Україна розпочала процес інтеграції ще до того, як отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Зараз дивляться

– Велика кількість реформ вже проведена під наглядом ЄС. Тому можна діяти швидше, не оглядаючись на звичайну процедуру, – переконана Стефанішина.

Джерело: Welt