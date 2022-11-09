Жахливі два роки: Байден про ймовірну перемогу республіканців на виборах до Конгресу США

Листопад, 08 в 22:49

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що ймовірна перемога республіканців на виборах 8 листопада означатиме жахливі два роки під час його правління.

Про це Байден заявив на заході зі збору коштів у Чикаго. За його словами, у разі отримання більшості голосів на користь республіканців він може підписати вето.

– Якщо ми програємо палату Представників та Сенат США, тоді це будуть жахливі два роки. Хороша новина полягає в тому, що я маю ручку для підписання вето, – наголосив президент Байден.

Водночас 45 президент США Дональд Трамп після голосування у Флориді закликав американських громадян прийти на виборчі дільниці. Він заявив про надію на “правильні підсумки” виборів, а також пообіцяв з його резиденції Мар-а-Лаго новини, які можуть вразити.