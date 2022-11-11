Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

США допомагають створенню в Україні мережі ППО різної дальності – Пентагон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
США допомагають створенню в Україні мережі ППО різної дальності – Пентагон
Фото: Генштаб ЗСУ

Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger допоможуть Україні захистити українські війська та критично важливу інфраструктуру від ворожих безпілотників та гелікоптерів.

Про це під час брифінгу у Пентагоні заявила прессекретар Сабріна Сінгх.

За її словами, ЗРК Avenger – це ще одна додаткова система ППО, яку США разом із партнерами та союзниками передали Україні.

Зараз дивляться

ЗРК доповнять деякі з поставлених систем ППО. Ці системи допоможуть захиститися від крилатих ракет, гелікоптерів, безпілотників.

У них менша дальність дії, але з ракетами HAWK добре поєднуватимуться на полі бою, запевнила Сабріна Сінгх.

В Україну їдуть чотири ЗРК Avenger. А коли вони прибудуть, у Пентагоні наразі не повідомили.

– Ми прагнемо забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою і що її Збройним силам потрібно день у день, – зауважила Сінгх.

Читайте
Ракети для ППО та боєприпаси для HIMARS: що увійшло до нового пакету допомоги від США

Джерело: US Department of Defense

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка