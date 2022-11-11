Листопад, 11 в 16:48

Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger допоможуть Україні захистити українські війська та критично важливу інфраструктуру від ворожих безпілотників та гелікоптерів.

Про це під час брифінгу у Пентагоні заявила прессекретар Сабріна Сінгх.

За її словами, ЗРК Avenger – це ще одна додаткова система ППО, яку США разом із партнерами та союзниками передали Україні.

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ЗРК доповнять деякі з поставлених систем ППО. Ці системи допоможуть захиститися від крилатих ракет, гелікоптерів, безпілотників.

У них менша дальність дії, але з ракетами HAWK добре поєднуватимуться на полі бою, запевнила Сабріна Сінгх.

В Україну їдуть чотири ЗРК Avenger. А коли вони прибудуть, у Пентагоні наразі не повідомили.

– Ми прагнемо забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою і що її Збройним силам потрібно день у день, – зауважила Сінгх.

Джерело: US Department of Defense