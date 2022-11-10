Включає ППО Avenger: Україна отримає від США ще один пакет допомоги

Листопад, 10 в 20:57

У четвер, 10 листопада, Сполучені Штати оголосять про ще один пакет допомоги у сфері безпеки для України, що захищається від вторгнення Росії.

Про це повідомив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

За його словами, новий пакет включатиме додаткові засоби протиповітряної оборони, такі як ракети для систем ППО HAWK, а також для системи ППО Avenger.

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– Сьогодні Сполучені Штати оголосять про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України, включаючи важливі внески у протиповітряну оборону. Це обладнання доповнить інші засоби протиповітряної оборони, оголошені нашими союзниками та партнерами, – сказав Салліван.

Він зазначив, що посилена протиповітряна оборона матиме вирішальне значення для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критично важливу цивільну інфраструктуру.