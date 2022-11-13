Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ має настільки проблемну ситуацію з БК, що вивозить ракети для ЗРК з Білорусі – Коваленко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Система С-300
Фото: Depositphotos

Вивезення ракет для зенітного ракетного комплексу С-300 з території Білорусі у РФ вкотре показує, наскільки залишається проблематичною ситуація з боєкомплектом у росіян.

Про це заявив український військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, за попередніми даними, було вивезено не менш ніж 64 ракети.

– Невже для Росії ця кількість настільки важлива, що вона не могла їх знайти на своїх складах? Схоже, що так. ЗРК С-300 – це один із найчисленніших ракетних потенціалів Росії, але є низка істотних нюансів.

За словами військового аналітика, більшість цього потенціалу дісталася Росії від СРСР, а ця “спадщина” перебувала на зберіганні не завжди у задовільних умовах. Через це велика кількість ракет просто непридатні до застосування.

Зараз дивляться

– Друге “але” – це вже добре нам знайома логістика. Росія не справляється з потребами в ракетах передового та своєчасного підвезення на майданчики пуску. Це вносить негативні корективи, – стверджує експерт.

Коваленко зазначає, що тепер Росія забирає ЗРК С-300 з Білорусі, попередньо їх туди перекинувши для створення загроз Україні. Він вважає, що у певному сенсі це також дає відповідь на питання про ймовірне повторне вторгнення з території РБ найближчим часом.

Читайте
Російський МіГ-31К проводив тренувальні польоти з ракетою Кинджал у Білорусі

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка