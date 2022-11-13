Від мобілізації в РФ до Грузії втекли близько 700 тис. росіян – Зурабішвілі
Після оголошення у РФ так званої часткової мобілізації до Грузії втекли близько 700 тис. російських чоловіків, повідомила в ефірі Radio France президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
За її словами, 600 тис. згодом виїхали до країн Європи, до Туреччини та Вірменії, і близько 100 тис. залишилися.
– Час від часу відбуваються словесні перепалки, але загалом росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися – це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими, – пояснила вона.
Зурабішвілі також повідомила, що зараз в Грузії перебувають до 30 тис. українців, які лишили свої домівки через війну.
Ще у травні вона заявила, що Грузія не повертатиме свої окуповані Росією території військовим шляхом.
Джерело: Radio France