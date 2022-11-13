Від мобілізації в РФ до Грузії втекли близько 700 тис. росіян – Зурабішвілі

Листопад, 13 в 13:55

Після оголошення у РФ так званої часткової мобілізації до Грузії втекли близько 700 тис. російських чоловіків, повідомила в ефірі Radio France президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, 600 тис. згодом виїхали до країн Європи, до Туреччини та Вірменії, і близько 100 тис. залишилися.

– Час від часу відбуваються словесні перепалки, але загалом росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися – це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими, – пояснила вона.

Зурабішвілі також повідомила, що зараз в Грузії перебувають до 30 тис. українців, які лишили свої домівки через війну.

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Ще у травні вона заявила, що Грузія не повертатиме свої окуповані Росією території військовим шляхом.

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Джерело: Radio France