Нова Зеландія відправляє до Британії 66 військовослужбовців для підготовки піхоти ЗСУ

Листопад, 14 в 9:31

Сили оборони Нової Зеландії (NZDF) направляють до Великої Британії нову групу із 66 військовослужбовців для проведення навчання бійців Збройних сил України. Це розгортання триватиме з 30 листопада до 31 липня 2023 року.

Попередня команда із 120 військовослужбовців NZDF завершує навчання українців у Британії.

– Я радий, що піхота NZDF може запропонувати навички та досвід для подальшого навчання. Це розгортання також надає можливість персоналу NZDF здобути цінний досвід, – сказав у понеділок міністр оборони країни Піні Енаре.

Наразі 135 новозеландських військових направлені до Британії та Європи для підтримки самооборони України. Вони проводять п’ятитижневий базовий бойовий курс для піхоти.

Зараз дивляться

Джерело: NZDF

Фото: NZDF