Нова Зеландія відправляє до Британії 66 військовослужбовців для підготовки піхоти ЗСУ
Сили оборони Нової Зеландії (NZDF) направляють до Великої Британії нову групу із 66 військовослужбовців для проведення навчання бійців Збройних сил України. Це розгортання триватиме з 30 листопада до 31 липня 2023 року.
Попередня команда із 120 військовослужбовців NZDF завершує навчання українців у Британії.
– Я радий, що піхота NZDF може запропонувати навички та досвід для подальшого навчання. Це розгортання також надає можливість персоналу NZDF здобути цінний досвід, – сказав у понеділок міністр оборони країни Піні Енаре.
Наразі 135 новозеландських військових направлені до Британії та Європи для підтримки самооборони України. Вони проводять п’ятитижневий базовий бойовий курс для піхоти.
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Джерело: NZDF
Фото: NZDF