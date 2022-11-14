Виплата Україні репарацій за агресію РФ: Кислиця представив в ООН проєкт резолюції

Листопад, 14 в 19:24

Під час засідання надзвичайної спеціальної сесії Генасамблеї ООН постійний представник України Сергій Кислиця представив проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв’язаною Росією війною.

Про це постпред України в ООН повідомив у соціальній мережі Twitter.

— Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію, — заявив Кислиця.

Він зазначив, що Росія з групою “захисту Статуту ООН” — Сирія, КНДР, Нікарагуа… намагаються перешкодити ухваленню резолюції.

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За словами Кислиці, документ містить заклик до держав-членів об’єднатися і створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств.

А також “збереження надії на справедливість для мільйонів, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни”.

UNGA’s ESS resumes today Ukraine & group of friends of accountability for war crimes in UA submits draft Resolution for Furtherance of Remedy & Reparation for Aggression against UA. Russia with group in “defense of UN Charter” – Syria, DPRK, Nicaragua…tries to sabotage adoption pic.twitter.com/gFtAgFt999 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2022

Документ Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України, підготовлений Україною за співавторства майже 50 країн, містить визнання країнами ООН необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Україні Росією.

Він також включає рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків, а саме документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

На початку листопада стало відомо, що у Генасамблеї ООН готують до голосування ще одну резолюцію, що міститиме пункт про засудження злочину агресії Росії та створення міжнародного трибуналу для покарання РФ.