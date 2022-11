Виплата Україні репарацій за агресію РФ: Кислиця представив в ООН проєкт резолюції

Під час засідання надзвичайної спеціальної сесії Генасамблеї ООН постійний представник України Сергій Кислиця представив проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв’язаною Росією війною.

Про це постпред України в ООН повідомив у соціальній мережі Twitter.

Він зазначив, що Росія з групою “захисту Статуту ООН” — Сирія, КНДР, Нікарагуа… намагаються перешкодити ухваленню резолюції.

За словами Кислиці, документ містить заклик до держав-членів об’єднатися і створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств.

А також “збереження надії на справедливість для мільйонів, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни”.

UNGA’s ESS resumes today Ukraine & group of friends of accountability for war crimes in UA submits draft Resolution for Furtherance of Remedy & Reparation for Aggression against UA. Russia with group in “defense of UN Charter” – Syria, DPRK, Nicaragua…tries to sabotage adoption pic.twitter.com/gFtAgFt999

