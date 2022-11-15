Листопад, 15 в 21:13

Високопоставлений представник американської розвідки стверджує, що російські ракети перетнули кордон із територією Польщі, яка є членом НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це пише Associated Press.

Прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію, але сказав, що вищі керівники проводять екстрену нараду у зв’язку з “кризовою ситуацією”.

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Раніше польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у зону, де сушилося зерно, у Пшеводуві, польському селі недалеко від кордону з Україною.

Польща є членом Північноатлантичного союзу (НАТО). Таким чином, потенційна атака Росії на країну Альянсу дає можливість Варшаві реалізувати статтю 5 НАТО, згідно з якою, у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх та вживатимуть всіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, на якого було скоєно напад.

Перед цим, 15 листопада, Росія обрушила на енергетичні об’єкти України один із наймасштабніших шквалів ракет, вразивши цілі зі сходу на захід і спричинивши повсюдне відключення електрики.

Сусідня Молдова також постраждала. Вона повідомила про масові відключення електроенергії після того, як удари вивели з ладу ключову лінію електропередачі, що постачає невелику державу, сказав один із чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила щонайменше 85 ракет, “більшість із них по нашій енергетичній інфраструктурі”, що відключило електрику в багатьох містах.