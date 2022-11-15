Листопад, 15 в 14:31

Президент США Джо Байден провів переговори з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту Великої двадцятки (G20) на Балі.

Як поінформували в пресслужбі Білого дому, однією з тем розмови було продовження дії зернової угоди про експорт агропродукції з України через Чорне море.

– Президент Байден висловив вдячність президентові Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Як вони обоє погодилися, вона має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі війни Росії, і що ініціатива має бути продовжена, – наголосили в Білому домі.

Джо Байден висловив глибокі співчуття турецькому лідеру та народу Туреччини у зв’язку з нещодавнім терактом у Стамбулі. Президент США запевнив, що Вашингтон підтримує Туреччину як союзника по НАТО.

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Лідери також обговорили тісну координацію з питань НАТО та щодо інших проблем регіонального і глобального значення.

Як відомо, зернова угода була укладена в Стамбулі 22 липня 2022 року. Йдеться про розблокування експорту української агропродукції, зокрема зерна, з трьох портів на Чорному морі (Одеса, Чорноморськ та Південний).

Україна підписала угоду із ООН та Туреччиною. Окремий документ уклала й Росія.

Угоду укладено на 120 днів, тобто до 19 листопада, з можливістю продовження. Всі підписанти, окрім РФ, підтримують подальше функціонування зернового коридору.

У жовтні країна-агресор заблокувала десятки суден у районі протоки Босфор: російські інспектори почали суттєво затримувати їх перевірку. Унаслідок цього утворилася величезна черга кораблів, які перевозили українське зерно.

29 жовтня, після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, РФ оголосила про вихід із зернової угоди. Проте зерновий коридор продовжив діяти за сприяння Туреччини та ООН.