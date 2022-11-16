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НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему ППО – Столтенберг

Валентина Чорна, редакторка стрічки
НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему ППО – Столтенберг

НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

– Ми мобілізуємо додаткову підтримку у різних системах захисту. НАТО надає системи для боротьби з дронами. Потрібні різноманітні системи, щоб забезпечити захист від крилатих ракет, балістичних ракет і дронів. Ми маємо створити багаторівневу систему протиповітряної оборони в Україні, і саме у цьому зараз союзники надають допомогу різними шляхами, – сказав він.

Генсек нагадав, що сьогодні, 16 листапада, відбудеться зустріч Контактної групи по Україні, під час якої союзники НАТО та країни-партнери продовжать координацію зусиль у наданні військової допомоги нашій державі.

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Протягом останнього часу ці зусилля були зосереджені на системах ППО, особливо після того, як РФ розпочала атаки проти українських міст і цивільної інфраструктури.

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Фото: Олексій Резніков

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