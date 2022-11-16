Польща скликала засідання Ради НАТО на основі 4 статті
Польща ініціювала скликання Ради НАТО на підставі 4 статті основного договору після падіння двох ракет на її території.
Згідно зі статтею 4 установчого договору, країни-члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов’язане з безпекою.
Як повідомляє WP, посли 30 країн Північноатлантичного союзу вже зібралися у Брюсселі для проведення екстрених переговорів щодо інциденту у Польщі.
Очікується, що близько 13:30 за київським часом генсек НАТО Єнс Столтенберг виступить перед журналістами за підсумками зустрічі.
Зазначимо, що на підставі статті 4 кожен член НАТО може скликати інших членів для консультацій.
Такі консультації не є проголошенням статті 5, яка регулює обов’язок НАТО надавати допомогу у разі нападу на одного або кількох членів.
15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.
Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою “негайно надати докладні пояснення”. Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.