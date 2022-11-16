Листопад, 16 в 11:41

Польща ініціювала скликання Ради НАТО на підставі 4 статті основного договору після падіння двох ракет на її території.

Згідно зі статтею 4 установчого договору, країни-члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов’язане з безпекою.

Як повідомляє WP, посли 30 країн Північноатлантичного союзу вже зібралися у Брюсселі для проведення екстрених переговорів щодо інциденту у Польщі.

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Очікується, що близько 13:30 за київським часом генсек НАТО Єнс Столтенберг виступить перед журналістами за підсумками зустрічі.

Зазначимо, що на підставі статті 4 кожен член НАТО може скликати інших членів для консультацій.

Такі консультації не є проголошенням статті 5, яка регулює обов’язок НАТО надавати допомогу у разі нападу на одного або кількох членів.

15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по території України дві російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ із вимогою “негайно надати докладні пояснення”. Міноборони РФ традиційно заперечує причетність до атаки.