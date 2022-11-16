Листопад, 16 в 12:30

Увечері 15 листопада після масованої атаки РФ по Україні польські ЗМІ повідомили, що російська ракета перетнула польський кордон. Як результат, зруйновано фермерське господарство та загинуло двоє чоловіків, які перебували на його території.

16 листопада президент Польщі Дуда скликав засідання РНБО, на якому обговорили падіння російської ракети на кордоні з Україною. Крім того, зараз Польща проводить консультації за ст. 4 НАТО.

Що передбачає стаття 4 НАТО та чому альянс не втручається у ситуацію з Польщею – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Про що йдеться у 4-й статті НАТО

Стаття 4 – це початок офіційних консультацій країн-членів Північноатлантичного договору з державою, якій загрожує небезпека. Під час консультацій країни обговорюють ризик, що виник для якоїсь із них.

– Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін, – йдеться у 4-й статті на офіційному сайті НАТО.

Утім ця стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО. Тобто учасники альянсу лише проконсультуються та вирішать, як діяти далі та що варто зробити.

Будь-яка з країн НАТО може посилатися на статтю 4, проте усі рішення приймаються консенсусом.

Таким чином, стаття 4 НАТО не зобовʼязує країни-учасники реагувати на напад на Польщу військовою силою. Утім, країни Балтії вже висловили солідарність з Польщею. А Естонія наголосила, що готова захищати кожен дюйм території НАТО.

На прохання Польщі на підставі статті 4, лідери країн G7 організовують екстрену зустріч у Брюсселі, де будуть обговорювати падіння ракети в Польщі.

Що далі

У матеріалі видання Sky News генерал, колишній командувач Командування об’єднаних сил Великої Британії Річард Барронс зазначив, що тепер уся увага буде прикута до місця вибуху в Польщі, і експерти з технологій будуть шукати ракетні уламки та інші докази, щоб визначити, що саме стало його причиною.

– Потім, коли вони визначать, що це було, вони можуть почати розслідування, як ракета туди потрапила та чому так сталося, – зазначив Річард Барронс.

Альянс спочатку досліджуватиме та перевірятиме, що саме стало причиною вибуху у Польщі, і лише потім ухвалювати рішення та займати відповідну позицію.

Варто зазначити, що після статті 4 йде стаття 5 НАТО, яка, мабуть, є найвідомішою частиною Північноатлантичного договору.

У статті 5 йдеться про принцип колективної оборони, який означає, що напад на одного члена вважається нападом на всіх.

На статтю 5 не посилалися, коли Росія вторглася в Україну, тому що Україна не є членом НАТО. Але Польща є членом НАТО, тому все, що буде встановлено нападом на Польщу, може досягти стадії статті 5.

Коли застосовувалася стаття 4 НАТО

Із моменту створення НАТО у 1949 році, стаття 4 згадувалася сім разів: