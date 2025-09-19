В Естонії ініціювали консультації згідно зі статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір.

Порушення повітряного простору Естонії – реакція уряду

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав порушення повітряного простору абсолютно неприйнятним.

За його словами, винищувачі НАТО відповіли, тому російські літаки були змушені зникнути.

Зараз дивляться

– Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4, – стверджує прем’єр-міністр.

Що відповіли в НАТО на вторгнення винищувачів РФ до Естонії

У НАТО заявили, що російське порушення повітряного простору Естонії не відповідає поведінці, якої можна було б очікувати від професійних військово-повітряних сил, повідомляє The Guardian.

Штаб Верховного командування ЗС НАТО з операцій (SHAPE) у Бельгії розповів про кілька додаткових деталей інциденту в Естонії.

У документі підтверджено, що три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

– З певною часткою стриманості зазначено, що “такої поведінки не слід було б очікувати від професійних військово-повітряних сил”. НАТО швидко відреагувало під керівництвом у рамках операції Eastern Sentry (Східний вартовий), піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що Швеція і Фінляндія також підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.

Як зазначається, командування ВПС НАТО підтримувало єдину повітряну обстановку і тісно координувало дії з союзниками протягом усього часу реагування.

У НАТО наголосили, що програма Eastern Sentry об’єднує повітряну і наземну оборону, поєднуючи наявні види діяльності, такі як патрулювання повітряного простору, в більш цілісну оборонну стратегію.

Реакція ЄС на порушення повітряного простору Естонії

Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками – це вкрай небезпечна провокація, стверджує віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Вона звернула увагу, що вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС висловило повну солідарність з Естонією.

– Я перебуваю в тісному контакті з урядом Естонії. Ми продовжимо підтримувати наші держави-члени у зміцненні їхньої оборонної спроможності внаслідок європейських ресурсів, – наголосила Каллас.

На її думку, російський диктатор Володимир Путін випробовує рішучість Заходу, однак не можна показувати слабкість.

Зеленський про порушення Росією повітряного простору НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО — цього разу в Естонії, однак це неприпустимо.

За його словами, російська дестабілізація розширюється на нові країни та напрямки.

– Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії. Це не випадковість, – вважає Зеленський.

На його думку, це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу. І вона вимагає системної відповіді, переконаний президент України. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни.

Зеленський заявив, що Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, а найкраще це забезпечують санкції.

Водночас мають зростати втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії, сказав глава держави.

Європа, Сполучені Штати Америки, країни Групи семи — усі мають діяти сильно, наголосив президент України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

Як стало відомо, над Фінською затокою три літаки РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.