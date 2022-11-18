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Австралійський магнат заснував фонд на $25 млрд для відбудови України

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
руйнування в Україні
Фото: ДСНС

В Австралії мільярдер, магнат гірничовидобувної галузі Ендрю Форрест заснував інвестиційний фонд на $25 млрд, щоб допомогти у відбудові України після війни.

Сам мільярдер і його дружина виділили у фонд Зелений розвиток України $500 млн. Кошти планують інвестувати в первинну інфраструктуру, таку як енергетичні та телекомунікаційні мережі.

Фонд заявив, що співпрацює з Ларрі Фінком, головою інвестиційного гіганта BlackRock, і сподівається отримати підтримку державних інвестиційних фондів та інших професійних інвесторів.

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Ендрю  Форрест, який сам накопичив капітал на видобутку залізної руди, хоче сфокусуватися на відновлюваній енергетиці. За його словами, президент Володимир Зеленський вбачає у проєкті шанс повністю замінити старі вугільні та атомні станції новою зеленою енергією.

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До слова, сам мільярдер заробив свої статки під час буму гірничої промисловості в Австралії. Він є засновником і виконавчим головою залізорудного гіганта Fortescue Metals.

Останніми роками Форрест звернув увагу на екологічні технології, започаткував ініціативи з декарбонізації своїх гірничодобувних комплексів і виробництва зеленого водню.

Джерело: ВВС
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