Листопад, 20 в 9:27

Туреччина пізно ввечері в суботу завдала кілька авіаударів містами на півночі Сирії, в тому числі містом Кобане (Айн-ель-Араб).

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Джерела SOHR підтвердили, що турецькі винищувачі завдали кілька авіаударів по позиціях у Маштанурі у сільській місцевості Айн-ель-Араб, а також низку авіаударів по Айн-Дакні, Мараназу та Менаху у північній сільській місцевості Алеппо.

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Авіаудари Туреччина завдала після того, як Анкара звинуватила Робочу партію Курдистану (РПК) у вибуху в центрі Стамбула минулого тижня. Тоді жертвами вибуху стали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще понад 80 людей отримали поранення.

Туреччина вважає курдські загони народної самооборони – основний компонент Сирійських демократичних сил – продовженням забороненої РПК.

У SOHR підтвердили, що авіаудари також були нанесені по двох густонаселених селах в північній провінції Алеппо і північно-східній провінції Хасаке. Загалом турецькі військові завдали понад 20 авіаударів.

Кобане, місто з курдським населенням на півночі Сирії неподалік турецького кордону, захопили бойовики Ісламської держави наприкінці 2014 року, хоча курдські сили вигнали їх на початку наступного року.

І РПК, і курдські загони народної самооборони заперечують свою причетність до теракту у Стамбулі. Але Анкара вважає, що наказ про напад віддавали з Кобане.

Джерело: Сирійська обсерваторія з прав людини, The Guardian