Ймовірно, Токаєв залишиться президентом: екзит-поли позачергових виборів у Казахстані

Листопад, 21 в 1:00

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, ймовірно, знову перемагає на позачергових виборах з абсолютною більшістю голосів, свідчать дані трьох екзит-полів.

За інформацією першого післявиборчого опитування від Міжнародного інституту регіональних досліджень Відкрите суспільство, Токаєва підтримують майже 82,5% громадян. Друге місце посідає пункт проти всіх, який обрали 5,2% людей.

Проте в Інституті громадської політики партії влади Аманат стверджують, що Токаєв набрав 85,4%, а 3% громадян обрали графу проти всіх.

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За даними третього екзит-полу від Інституту комплексних соціальних досліджень СОЦІС-А, Токаєва підтримали 82% громадян, проти всіх голосували 4,2% людей.

Позачергові вибори на території Казахстану призначили через зміни у чинному законодавстві, які відбувалися протягом 2022 року. Зокрема, влітку в Казахстані провели референдум, на якому більш ніж 77% громадян підтримали зміни до основного закону.