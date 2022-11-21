Зараз найкращий час: Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом

Листопад, 21 в 16:30

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українців та відкинути брехню Кремля.

Такий заклик дипломат зробив в авторській статті в німецькому виданні Welt.

— Наш урок історії полягає в тому, що коли ми втрачаємо власну свободу і державу, ми беззахисні перед геноцидом. За десять років до початку Голодомору СРСР полив кров’ю нашу спробу створити окрему державу – Українську Народну Республіку. Це одна з причин, чому ми так відчайдушно боремося за своє право на існування сьогодні, коли новий російський диктатор прийшов, щоб знищити наш народ у геноцидній війні. Ми знаємо, що на карту поставлено наше життя та життя наших дітей, – пише Кулеба.

Міністр підкреслив, що зараз найкращий час для визнання Голодомору геноцидом українців. Він подякував Німеччині за підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії, ухвалення низки революційних рішень, поставку озброєння та розрив зв’язків з Кремлем.

Зараз дивляться

Він додав, що сьогодні світ спостерігає за цинічністю, брехливістю й пропагандою Кремля, у зв’язку з чим немає сенсу відкидати неправду щодо “звичайного голоду”. А визнання Берліном геноциду українців допоможе їй кристалізувати політику і ЄС щодо сьогоднішньої загарбницької війни ворога.

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Кулеба пояснив, що Сталін штучно використовував неврожай голоду, аби перетворити його на зброю для масового вбивства українців. На початку 1930-х років у світі не було сили, яка б бажала зупинити тирана. Сьогодні важливо сказати правду й називати речі своїми іменами.

— Саме тому ми закликаємо Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу вже зараз, у листопаді. Важливо не шукати розмиті формулювання. Це був геноцид, і саме так його слід назвати – з поваги до пам’яті жертв та історичної справедливості, – йдеться у статті.

Кулеба додав, що це відновить справедливість для мільйонів людей і встановить правду про злочини Сталіна та радянського режиму. Правду, яку вони намагалися приховати десятиліттями, та яку досі не хочуть визнавати нащадки винних у цьому геноциді.

Джерело: Welt