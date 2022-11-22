США можуть посилити санкції проти Тегерана через передачу ним бойових дронів Росії та пряму участь іранських військових в атаках на цивільні об’єкти в Україні.

Про це у вівторок, 22 листопада, заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

– Ми бачили, як Іран напряму підтримував зусилля Росії щодо вбивства (цивільних – Ред.) українців, – зауважив він.

Кірбі наголосив, що йдеться не лише про передачу Росії дронів та допомогу в навчанні російських військових у їх керуванні.

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– Вони (іранці -Ред.) були залучені безпосередньо й допомагали росіянам вбивати невинних українських людей та атакувати цивільну інфраструктуру, – сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, США “продовжують працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоби притягти режим у Тегерані до відповідальності”.

США не виключають варіанту введення додаткових санкцій проти Ірану, додав Кірбі.

Раніше стало відомо, що Іран та Росія нібито уклали угоду про розгортання виробництва іранських безпілотників на території РФ.

За даними CNN, Тегеран вже починає передавати Москві креслення та компоненти для БПЛА. Виробництво може розпочатися за кілька місяців.