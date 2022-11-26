Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine для доставки 60 суден з зерном до країн Африки

Листопад, 26 в 15:28

У 90 роковини Голодомору Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine, у рамках якої до середини наступного року близько 60 суден з зерном планують направити до найбідніших країн Африки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Міжнародного саміту з продовольчої безпеки у Києві.

За його словами, з українських портів вийшло майже 50 суден – це 12 млн тонн агропродукції для 40 країн світу. Президент України зазначає, що Росія намагається затягнути шлях суден, зокрема, черга у Босфорі становить 80 кораблів.

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– Навіть тоді, коли Україна бореться з нестачею продовольства, спустошеними сільськогосподарськими угіддями та повсюдним відключенням світла, ми ніколи не забудемо свою роль відповідального громадянина світу, особливо як нація, яка пережила голод. Африка відчайдушно потребує продовольства. Україна готова підтримати незахищених людей у ​​скрутний час, – наголошує глава держави.

Зеленський зазначає, що планують направити судна з продовольством до гуманітарних гарячих точок, серед яких Судан, Ємен та Сомалі.

Німеччина, Канада, Бельгія та Франція виділяють матеріальну допомогу для підтримки ініціативи. Зокрема, ФРН внесе €15 млн, Канада – близько 30 млн канадських доларів (близько $22,4 млн), Бельгія – €10 млн, а Франція – ще €6 млн до раніше виділених $14 млн гуманітарного фінансування.

Глобальна нестача продовольства збільшилася за останні роки та ще більше посилюється через війну Росії проти України, зазначають в уряді Канади.