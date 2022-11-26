Листопад, 26 в 19:16

Доцільно встановити обмеження ціни на російську нафту на рівні $30-40 за барель (майже 159 л). Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 26 листопада.

– Обмеження, яке сьогодні розглядається, близько $65, я вважаю, штучне. Росія заробить десятки мільярдів надприбутку і використовуватиме проти нас. На жаль, не всім країнам так боляче разом з нами, – наголошує глава держави.

За словами президента, Україна повністю підтримує позицію Литви та Польщі, які виступають за значно нижчу граничну ціну на російську нафту.

– Це обмеження – вже сигнал того, що країни будуть йти далі. Але ми хочемо, щоб санкції були дуже результативними. Обмеження має бути на рівні $30-40, щоб Росія це відчувала, – стверджує президент України.

Дипломати Європейського Союзу поки не дійшли до спільної згоди, наскільки суворим має бути обмеження граничної ціни, яке планують запровадити спільно з країнами G7.

Зараз дивляться

Зокрема, у Польщі вважають, що пропозиції встановити ліміт у $65 за барель – це занадто щедро для Росії. Проте деякі країни, серед яких Греція, не хочуть опускати показник нижче цього рівня.