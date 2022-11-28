Можуть вивозити військову допомогу: у Китаї неодноразово помічали вантажні літаки РФ
Вантажні літаки Ан-124 Руслан, які використовує Російська Федерація, майже щодня літають на територію Китаю. Пункти призначення літаків – міста, в яких розташовані оборонні підприємства та потужності.
За даними Defence Express, за тиждень вантажні літаки РФ здійснили близько 10 рейсів. Вони не завжди включають транспондер – це значно ускладнює відстеження маршрутів.
Проте у виданні зазначають, що літаки прямували до Чженчжоу та Урумчі, які є потужними логістичними та промисловими центрами.
У Defence Express розповіли, що користувачі китайських соціальних мереж звернули увагу на візити російських вантажних літаків.
Зокрема, у мережі з’явилося відео з аеропорту Чженчжоу, автор якого стверджував, що літаки начебто забрали військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг та інше.