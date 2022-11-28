Листопад, 27 в 23:09

Вантажні літаки Ан-124 Руслан, які використовує Російська Федерація, майже щодня літають на територію Китаю. Пункти призначення літаків – міста, в яких розташовані оборонні підприємства та потужності.

За даними Defence Express, за тиждень вантажні літаки РФ здійснили близько 10 рейсів. Вони не завжди включають транспондер – це значно ускладнює відстеження маршрутів.

Проте у виданні зазначають, що літаки прямували до Чженчжоу та Урумчі, які є потужними логістичними та промисловими центрами.

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У Defence Express розповіли, що користувачі китайських соціальних мереж звернули увагу на візити російських вантажних літаків.

Зокрема, у мережі з’явилося відео з аеропорту Чженчжоу, автор якого стверджував, що літаки начебто забрали військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг та інше.