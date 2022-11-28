Листопад, 27 в 22:13

Україна розуміє, що російські терористи готують нові удари. Однак поки в окупантів є ракети – вони не заспокояться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 листопада.

– Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, сім’ї з дітьми, та тих, у кого війна забрала дім і рідних… Наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою, – наголошує глава держави.

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Він попередив, що наступний тиждень може бути таким же складним, як і минулий, проте сили оборони України готуються.

– Вся держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема, з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти. На тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги, – звернув увагу президент.

Зеленський зазначає, що ситуація на фронті залишається дуже важкою. І найбільше – на Донеччині, як і в попередні тижні. Проте українські сили готуються надати жорстку відсіч росіянам, запевняє президент.