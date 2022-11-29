Листопад, 29 в 14:21

Перша леді України Олена Зеленська закликала британців не забувати про трагедію, з якою зіткнулася Україна, цього Різдва. Про це вона сказала в інтерв’ю радіо BBC.

— Я розумію, що дев’ять місяців – це дуже довго, і українці дуже втомилися від цієї війни, але у нас немає вибору. Ми боремося за життя. Це не просто війна за нашу свободу та наші життя. Це війна протилежних світоглядів: війна цінностей. Важливо, щоб вони були збережені, – сказала вона.

Зеленська висловила сподівання, що наближення Різдва не змусить британців “забути про нашу трагедію і звикнути до наших страждань”.

Слова першої леді прозвучали на тлі невпинних нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України, через які мільйони мирних жителів залишилися без світла.

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Зеленська заявила, що Росія має на меті “тероризувати людей в Україні взимку, налякати нас, що ми можемо не витримати холоду, темряви, без інтернету”.

— Зима підступна, і саме на це розраховує керівництво Росії. На щастя, ми витривалі. Напевно, було б неправильно сказати, що ці речі нас не лякають, вони лякають, але ми розуміємо, чому ми можемо і повинні це терпіти, і ми будемо боротися за світ, за електроенергію і за світло, – сказала Зеленська.

В межах візиту до Лондона Олена Зеленська зустрілася з подружжям Сунак. Вона стала першою дружиною лідера держави, з якою зустрілася дружина прем’єр-міністра Британії Ашата Мурті у своєму новому статусі.

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Під час зустрічі багато часу приділили обговоренню питань освіти дітей і культурній дипломатії. Зеленська розповіла, що поділилася з Мурті напрямками роботи своєї фундації та розповіла, як до неї можуть долучитися британці.

Також поговорили про наслідки обстрілів нашої критичної інфраструктури з боку Росії, про людей, які залишилися без світла й тепла, лікарів, які мусять робити операції без електрики.

У вівторок вдень Зеленська має виступити перед британським парламентом.