Листопад, 29 в 20:18

Влада Польщі готується до можливого потоку біженців з України, які шукатимуть притулку через масовані ракетні атаки РФ, унаслідок яких українці залишаються без електроенергії, водопостачання та опалення. Йдеться, зокрема, про створення контейнерних містечок та відкриття нових пунктів прийому біженців.

Про це пише польська суспільно-політична газета Gazeta Polska Codziennie з посиланням на Підкарпатське воєводське управління.

За даними видання, влада України зацікавлена, щоб громадяни за можливості залишалися в країні й не виїжджали за кордон. На тлі загрози нових ударів РФ по критичній інфраструктурі існує потреба в допомозі внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

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Видання зазначає, що саме з цією метою уряд Польщі підтримав створення на території України нових контейнерних містечок. Їх побудують за підтримки польської сторони.

Крім того, польські установи та приватні особи передають нашій державі генератори.

Водночас у самій Польщі готуються відкривати нові пункти прийому та транспортування біженців. У піковий момент, коли українці масово тікали від війни, в цій країні працювало 39 таких пунктів, а зараз їх 21.

Йдеться також про житло, медичні послуги та перевезення для українців.

Тим часом польські пожежники, як і на початку розв’язаної РФ повномасштабної війни, готові організувати перевезення українців, які шукатимуть тимчасового притулку, із кордону у пункти прийому.

Водночас у Прикордонній службі Польщі наголосили, що зараз не спостерігається посилений прикордонний рух з України до Польщі. Навпаки, частина українців повертається додому.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Польща надає як військову, так і гуманітарну допомогу Україні. За даними агентства ООН у справах біженців, найбільше українців прийняла саме Польща (близько 1,5 млн людей).

Джерело: Gazeta Polska Codzienne