Лукашенко заявляє про загрозу з боку НАТО, щоб запобігти втягненню у війну проти України – ISW

Грудень, 02 в 9:47

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить гучні заяви про начебто загрозу з боку НАТО, щоб запобігти втягненню у повномасштабну війну проти України.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За даними експертів, Лукашенко заявляє про начебто наміри НАТО напасти на Білорусь.

– Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну. Він заявив, що білоруській владі вдалося утримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, і що НАТО нарощує сили та посилює бойову підготовку в сусідніх країнах, – йдеться у повідомленні.

Проте глава Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін стверджує, що його країна не готується до прямої війни, проте має наміри захищати свою територію.

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За даними Інституту вивчення війни, найімовірніше, Лукашенко і Хренін зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО та провокаційній діяльності вздовж кордону Білорусі, щоб створити підстави для інформаційного протистояння російському тиску, спрямованому на вступ у війну проти України.