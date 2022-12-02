Грудень, 02 в 15:35

У четвер Сейм Польщі не зміг проголосувати за резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм. Депутати не дійшли згоди через поправку, яку внесла керівна партія Право та справедливість.

Про це повідомляє PAP.

Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року над Україною, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу.

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Також РФ відповідальна за катастрофу рейсу 101 військово-повітряних сил Польщі у Смоленську, Росія, у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, зокрема і президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту, йдеться у поправці.

Під час вечірніх дебатів у Сеймі депутати оголосили про одностайну підтримку резолюції. Проте поправка партії Право та справедливість згодом викликала заперечення зі сторони опозиції.

Доповідач комітету закордонних справ Павел Коваль з опозиційної Громадянської коаліції назвав цю поправку такою, що руйнує компроміс, досягнутий у комітеті.

Наголошується, що проєкт резолюції розробляв комітет із закордонних справ.

У голосуванні взяли участь 226 членів Сейму із 460, з них 225 проголосували за. Ніхто не голосував проти, один утримався. Опозиція не брала участі у голосуванні, тому кворуму не було.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною – спонсором тероризму, а 10 травня Сейм Литви оголосив РФ терористичною державою. 18 жовтня парламент Естонії засудив анексію українських територій та оголосив РФ державою – спонсором тероризму.