Грудень, 02 в 19:44

Європейський Союз погодився встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Йдеться насамперед про нафту, яка транспортується морем.

Про це пише The New York Times із посиланням на постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садоса та кількох дипломатів Євросоюзу.

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Угода передбачає коригування ціни на російську нафту кожні два місяці, аби цінник був нижчим за ринкову вартість на 5%.

Цей крок ЄС узгоджує з країнами G7, які ініціювали цінове обмеження.

Очікується, що країни Великої сімки випустять офіційну заяву до кінця цього тижня.

Початкова пропозиція G7 минулого тижня передбачала обмеження ціни на рівні $65-70 за барель, без механізму коригування.

Оскільки російська нафта марки Urals вже торгувалася нижче, Польща, Литва та Естонія відкинули цей рівень як такий, що не досягає головної мети – скорочення можливостей Москви фінансувати свою війну в Україні.

Раніше про угоду щодо обмеження ціни на нафту з РФ серед країн ЄС повідомляло інформаційне агентство Reuters. За їхніми даними, домовленість передбачала 45-денний “перехідний період”, який буде застосовуватись до суден, що перевозять нафту російського походження, завантажену до 5 грудня і вивантажену в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.

Обмеження цін на російську морську нафту, введене Великою сімкою, має набути чинності 5 грудня, замінивши більш жорстку пряму заборону ЄС на купівлю російської морської нафти як спосіб захисту глобальної пропозиції нафти, оскільки Росія виробляє 10% світової нафти.

Ідея забезпечення дотримання обмеження G7 полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі російської нафти у всьому світі, якщо її не продають за ціною, нижчою за ту, що встановила G7 та її союзники.

Оскільки основні світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах Великої сімки, обмеження ціни сильно ускладнить Москві продаж своєї нафти за вищою ціною.