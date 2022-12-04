Влада Ірану заявила про ліквідацію поліції моралі та перегляд закону про носіння хіджабу

Грудень, 04 в 13:38

Влада Ірану переглядає закон про обов’язкове носіння хіджаба для жінок.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву генерального прокурора Ірану Мохаммада Джафара Монтазері.

За його словами, робоча група із внесення змін до закону вже провела кілька зустрічей і принципове рішення з цього питання може бути ухвалене за два-три тижні. Що саме можуть змінити – генпрокурор не уточнив.

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Зазначимо, що хіджаб став обов’язковим елементом дрес-коду для жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції.

16 вересня 2022 року в країні почалися протести, пов’язані із вбивством поліцією 22-річної Махси Аміні. Її заарештувала поліція моралі за нібито за порушення закону про носіння хіджаба та завужені джинси.

За словами родини Аміні, дівчину побили та кілька разів вдарили по голові. Після цього вона впала в кому, а через кілька днів померла.

Під час протестів, за даними ООН та правозахисників, загинуло понад 400 людей, серед яких близько 70 – діти. Водночас уряд Ірану визнає загибель лише 200 людей.

Крім цього, генпрокурор Ірану оголосив про ліквідацію поліції моралі, дії якої і призвели до смерті Махси Аміні.

– Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою і була скасована, – цитують місцеві видання Мохаммада Джафар Монтазері.

Поліція моралі, відома як Gasht-e Ershad або Наставницький патруль, була створена під керівництвом президента Махмуда Ахмадінежада для “поширення культуру скромності та хіджабу”. Підрозділи поліції моралі почали патрулювання у 2006 році.