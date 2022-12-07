У Білорусі серед військових наростає невдоволення – Генштаб ЗСУ

Грудень, 07 в 12:18

У Білорусі наростає невдоволення діями військово-політичного керівництва країни.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, такі настрої дедалі більше охоплюють прикордонників та військовослужбовців ЗС РБ.

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Їм, зокрема, не подобається, що нависає загроза втягування республіки у війну з Україною.

Нині Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На полігонах РБ триває підготовка ворожих підрозділів.

Станом на 7 грудня на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

Ознак формування наступальних угруповань у Генштабі ЗСУ поки що не виявили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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