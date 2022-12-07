У Білорусі серед військових наростає невдоволення – Генштаб ЗСУ
У Білорусі наростає невдоволення діями військово-політичного керівництва країни.
Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
За даними української сторони, такі настрої дедалі більше охоплюють прикордонників та військовослужбовців ЗС РБ.
Їм, зокрема, не подобається, що нависає загроза втягування республіки у війну з Україною.
Нині Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.
На полігонах РБ триває підготовка ворожих підрозділів.
Станом на 7 грудня на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.
Ознак формування наступальних угруповань у Генштабі ЗСУ поки що не виявили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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