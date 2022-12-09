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$800 млн на допомогу Україні: нижня палата Конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2023 рік

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Конгрес США
Фото: Depositphotos

Палата представників Конгресу США під час засідання схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд.

Раніше проєкт оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу.

Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше $800 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та $6 млрд на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти Росії.

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Документ також включає санкції за пов’язані із золотом операції з Росією, передбачає продовження на п’ять років заборони на співпрацю з Росією у військовій сфері, а також робить постійною заборону на обмін інформацією щодо систем ПРО з РФ.

У документі зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників РФ у заходах G20 та інших міжнародних організацій.

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