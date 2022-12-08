Грудень, 08 в 18:47

На тимчасово окупованій території Луганської області прокремлівська влада проводить реорганізацію окремих підрозділів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, після цього родичам загиблих військовослужбовців РФ відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 млн російських рублів через “розформування підрозділів та відсутність законних підстав”.

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На території Росії поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

Зокрема, пропагандисти публікують нібито докази призначення грошової винагороди за знищення російських військових у розмірі від $700 до $1 тис.

Водночас на Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, обстрілюючи з танків та артилерії 17 населених пунктів.

Серед них – Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.