На Луганщині окупанти проводять реорганізацію й відмовляють родичам загиблих виплачувати гроші
На тимчасово окупованій території Луганської області прокремлівська влада проводить реорганізацію окремих підрозділів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, після цього родичам загиблих військовослужбовців РФ відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 млн російських рублів через “розформування підрозділів та відсутність законних підстав”.
На території Росії поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України.
Зокрема, пропагандисти публікують нібито докази призначення грошової винагороди за знищення російських військових у розмірі від $700 до $1 тис.
Водночас на Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, обстрілюючи з танків та артилерії 17 населених пунктів.
Серед них – Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.