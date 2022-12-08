Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Незрозуміла “бавовна” з пошкодженням літаків: Ігнат пояснив, чи може Україна вдарити по РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Незрозуміла “бавовна” з пошкодженням літаків: Ігнат пояснив, чи може Україна вдарити по РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи може Україна завдавати дальніх ударів углиб по території Російської Федерації.

– Ми знаємо, що вже є певні події, які відбулися на російських летовищах. Це вже не вперше. Це наш Крим, але поки що окупована територія, де було наше “бавовнятко” або “хлопок”, як називають у Росії.

І далі була незрозуміла “бавовна” з пошкодженням двох літаків, і бачимо вже кілька, зараз уже щось там сталося вже у глибині території, у тилу ворога, – розповів він.

Ігнат зазначає, що вже всі громадяни Російської Федерації розуміють, що вони пожинають плоди кровожерливої агресії Москви проти України.

Зараз дивляться

– Військові та цивільні люди в Росії вже всі розуміють, що не можна перебувати в безпеці, де б ти не був. Це наслідок тієї кровожерливої агресії, яку вони вели проти України. Тепер пожинатимуть плоди – порожнітиме холодильник, а безпека не буде такою безпечною, – запевняє він.

Читайте
Бахмут стане пасткою для росіян: Арестович про умови для успішного наступу ЗСУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка