Незрозуміла “бавовна” з пошкодженням літаків: Ігнат пояснив, чи може Україна вдарити по РФ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи може Україна завдавати дальніх ударів углиб по території Російської Федерації.

– Ми знаємо, що вже є певні події, які відбулися на російських летовищах. Це вже не вперше. Це наш Крим, але поки що окупована територія, де було наше “бавовнятко” або “хлопок”, як називають у Росії.

І далі була незрозуміла “бавовна” з пошкодженням двох літаків, і бачимо вже кілька, зараз уже щось там сталося вже у глибині території, у тилу ворога, – розповів він.