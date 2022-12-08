Незрозуміла “бавовна” з пошкодженням літаків: Ігнат пояснив, чи може Україна вдарити по РФ
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи може Україна завдавати дальніх ударів углиб по території Російської Федерації.
– Ми знаємо, що вже є певні події, які відбулися на російських летовищах. Це вже не вперше. Це наш Крим, але поки що окупована територія, де було наше “бавовнятко” або “хлопок”, як називають у Росії.
І далі була незрозуміла “бавовна” з пошкодженням двох літаків, і бачимо вже кілька, зараз уже щось там сталося вже у глибині території, у тилу ворога, – розповів він.
Ігнат зазначає, що вже всі громадяни Російської Федерації розуміють, що вони пожинають плоди кровожерливої агресії Москви проти України.
– Військові та цивільні люди в Росії вже всі розуміють, що не можна перебувати в безпеці, де б ти не був. Це наслідок тієї кровожерливої агресії, яку вони вели проти України. Тепер пожинатимуть плоди – порожнітиме холодильник, а безпека не буде такою безпечною, – запевняє він.