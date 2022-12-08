Грудень, 08 в 17:34

Найближчими тижнями США направлять в Естонію додаткові війська і сили, щоб зміцнити оборонну позицію НАТО і підвищити безпеку своїх союзників.

Про це йдеться в повідомленні естонського Міністерства оборони.

Розміщення американських військ в Естонії є продовженням ініціативи президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді та частиною більш тривалої серії ротацій, що забезпечать постійну присутність США в країнах Балтії. Цей крок підтверджує, що Естонія і США поділяють спільні цінності, і є свідченням доброї співпраці в галузі оборони і безпеки між двома країнами.

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– Це рішення є важливим кроком вперед у ротаційній присутності американських сил в Естонії та країнах Балтії. Воно демонструє давню прихильність США безпеці нашого регіону і значно зміцнює оборонну позицію НАТО, – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За даними міністерства, США розгорнуть в Естонії піхотну роту і пускову установку HIMARS, а також відповідне обладнання та системи управління.

Підрозділи братимуть участь у спільних навчаннях із Силами оборони Естонії, щоб підвищити їхню оперативну сумісність і бути готовими захистити Естонію в разі потреби.

– Естонія послідовно робить значні кроки щодо зміцнення своєї незалежної обороноздатності. Ми розраховуємо отримати свої системи HIMARS до 2025 року, тому набуття базових навичок і знань на американських установках раніше означає, що перехід систем буде більш плавним, і це критична перевага для нас, – додав Певкур.

Зазначимо, що Збройні сили Естонії та США також співпрацюють у рамках НАТО для створення дивізійної структури. Таким чином Естонія долучилася до американської програми Warfighter, яка складається із серії військових навчань.

– Естонська дивізія пройде відповідну підготовку для подальшого розвитку своєї готовності та оперативної сумісності з найближчими союзниками і для захисту Естонії та НАТО в цілому, – сказав міністр Певкур.

У заяві Міноборони Естонії йдеться, що розгортання сил є продовженням зусиль із забезпечення захисту “кожного сантиметра території НАТО”.

Крім того, зміцнення оборонної позиції країн Північноатлантичного блоку є відповіддю на погіршення безпекової ситуації в Європі, а саме на неспровокований напад і жорстоку війну Росії проти України.

На додаток до розгортання США, в Естонії наразі несе службу посилена передова присутність НАТО під проводом Великої Британії, а також французькі й данські підрозділи та ісландські експерти. Крім того, в Естонії діє місія із забезпечення повітряної безпеки на Балтиці, яку наразі здійснюють ВПС Німеччини.

Фото: Міністерство оборони Естонії / Kaitseministeerium