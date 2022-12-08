Українські ІТ-фахівці зможуть навчати навіть військових країн НАТО – Нуланд

Грудень, 08 в 20:20

Досвід українських ІТ-фахівців та розробників у майбутньому можуть використовувати під час планування та здійснення військових операцій США.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на зустрічі із заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком у Києві.

– Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО, – зазначає вона.

У Міноборони зазначають, що сторони обговорили актуальні та перспективні питання співпраці в оборонній сфері.

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Зокрема, Нуланд продемонстрували українську військову систему ситуаційної обізнаності Дельта. Основні властивості та продукти системи – це кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпраця з союзниками.

Нуланд підтримала ініціативи української сторони з розширення спроможностей ІТ-системи, яка допомагає отримувати повну оперативну картинку поля бою та сил ворога.