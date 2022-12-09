Грудень, 09 в 16:41

Влада Канади оголосила про нові обмежувальні заходи щодо Росії. Про це йдеться у заяві канадського уряду.

— Санкції запроваджуються проти шести організацій, причетних до грубих і систематичних порушень прав людей у Росії, які протестують проти незаконного вторгнення російського режиму в Україну та антидемократичної політики.

До санкційного списку потрапили: центральна виборча комісія РФ, МВС РФ, федеральна служба виконання покарань Росії, слідчий комітет РФ, міністерство юстиції РФ та федеральне агентство у справах національних інтересів РФ.

Санкційні списки поповнили також 33 фізичні особи, причетні до “систематичних порушень прав людини та російських громадян, які протестували проти вторгнення Росії в Україну”.

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Також санкції були накладені на 22 особи в Ірані, серед яких високопоставлені працівники судової системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери та представники державних ЗМІ.

Під санкціями опинилися й 12 осіб та три компанії у М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, сприяють постачанню зброї військовим і насильству з боку збройних сил.

Наприкінці листопада Канада оголосила про нові санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за підтримку війни Росії проти України.

Під санкції потрапили ще 22 білоруських чиновники, а також 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою та залізничними перевезеннями.

Джерело: Уряд Канади