Катували українців і перешкоджали суду: Британія запровадила санкції проти п’яти силовиків РФ

Грудень, 09 в 12:22

Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти представників силових структур, які винні у катуваннях українців, здійснювали насильство та брали участь у повномасштабному вторгненні РФ 24 лютого.

Про це йдеться у заяві британської влади. В уряді оголосили, що внесли до списку санкцій через порушення прав людини співробітника ФСБ Росії у Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в АРК Крим Артура Шамбазова.

За даними слідства, у 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

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У санкційному списку також опинилися майор юстиції Валентин Опарін і керівник відділу прокуратури Ростовської області Олег Ткаченко, які перешкоджали розгляду скарг за фактами катування. Крім того, Ткаченко ще й застосовував тортури для отримання свідчень.

Під санкції потрапив і російський полковник Ібатуллін – це командир 90 танкової дивізії, яка перебувала на передовій після повномасштабного нападу Росії на Україну.