Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Катували українців і перешкоджали суду: Британія запровадила санкції проти п’яти силовиків РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

Велика Британія запровадила нові санкції проти п’яти представників силових структур, які винні у катуваннях українців, здійснювали насильство та брали участь у повномасштабному вторгненні РФ 24 лютого.

Про це йдеться у заяві британської влади. В уряді оголосили, що внесли до списку санкцій через порушення прав людини співробітника ФСБ Росії у Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в АРК Крим Артура Шамбазова.

За даними слідства, у 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Зараз дивляться

У санкційному списку також опинилися майор юстиції Валентин Опарін і керівник відділу прокуратури Ростовської області Олег Ткаченко, які перешкоджали розгляду скарг за фактами катування. Крім того, Ткаченко ще й застосовував тортури для отримання свідчень.

Під санкції потрапив і російський полковник Ібатуллін – це командир 90 танкової дивізії, яка перебувала на передовій після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Читайте
Яхта російського підсанкційного олігарха Мазепіна зникла з італійського порту

Джерело: Українська правда
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка