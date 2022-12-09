Стежать, щоб ЗСУ не висадили десант: Арестович про страхи і завдання окупантів на Херсонщині

Грудень, 09 в 0:28

Російські загарбники бояться висадки українського десанту на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, російське командування визначило головне завдання на цьому напрямі – припинити будь-які дії ЗСУ на Кінбурнській косі в Миколаївській області, що межує з Херсонщиною.

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– Великий Потьомкінський острів. Загалом, що вони зробили? Вони висадили туди свій зведений підрозділ, спецназ “мобіків” та бригади, і радісно намагаються контролювати гирло Дніпра. Я думаю, що їхнє головне завдання – це припинити наші дії на Кінбурнській косі. Хоча як вони це робитимуть – мені незрозуміло, але миготіло в їхніх повідомленнях, – зазначив він.

За словами Арестовича, українські артилеристи зраділи з того, що в них з’явилася нова мішень для стрілянини, до того ж далеко не одна.

– Далекувато Кінбурнська коса, але в будь-якому разі вони хочуть стежити, щоб ми, напевно, не висаджували десант на лівий берег. Це дуже прикольно, і наші артилеристи дуже зраділи, бо з’явився гарний полігон, щоб постріляти. Звичайно, зухвалий задум російського командування – це добре, розстріляємо і цих, – запевняє Арестович.

Джерело: Фейгін Live