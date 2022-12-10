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Білорусь погоджується на транзит українського зерна до Литви

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Білорусь без жодних попередніх умов погоджується на транзит українського зерна своєю територією для експорту з Литви.

У цьому генерального секретаря ООН Антоніу Гетерреша запевнив заступник міністра закордонних справ РБ Юрій Амбразевич.

Натомість заступник міністра МЗС Білорусі повторив прохання від свого уряду про можливість експортувати власні мінеральні добрива.

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Джерело: United Nations

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