Намагаються отримати вигоду: колишні дружини військових РФ влаштовують скандали через виплати – ГУР

Грудень, 11 в 19:43

На території Російської Федерації наближені до військових РФ родичі хочуть отримати вигоду за їхню участь у повномасштабній війні проти України. Колишні дружини окупантів сваряться та влаштовують скандали в органах соцзахисту через грошові виплати.

Про це свідчить розмова російського військового на Херсонському напрямку з дружиною, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

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Окупант стверджує у розмові, що зараз перебуває на Херсонщині та висловлює невдоволення, що їм доводиться ночувати всюди. А дружина розповіла, що вона пішла оформлювати грошові виплати синові.

– Я пішла оформлювати ці 50 тис. Там скандал у соцзахисті. Приїхали перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Перші, другі дружини – всі на дітей отримують цю допомогу, сваряться там, – зазначає жінка.

Під час розмови вона вирішила уточнити, чи справді може відбутися друга хвиля мобілізації у РФ. За чутками, вона може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. Проте окупант не відповів чітко, зазначивши, що “все може бути, а людей не вистачає”.