Дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ досі на стадії узгодження – Боррель

Грудень, 12 в 11:09

Глави МЗС країн ЄС мають різні думки щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, тому це питання перебуває на стадії узгодження.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС.

– На порядку денному дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де хотіли б, ми не закінчили з ним, – наголосив він.

Боррель висловив сподівання, що, ймовірно, згоди щодо санкцій вдасться досягти наприкінці сьогоднішньої зустрічі, або вже у вівторок.

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За його словами, необхідно узгодити ще низку питань, а це буде непростим завданням.

У Брюсселі 12 грудня збирається Рада ЄС на рівні глав МЗС, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну, події в Ірані, а також нові санкції щодо Москви та Тегерана.

7 грудня Єврокомісія анонсувала 9-й пакет санкцій проти Росії та розкрила його деталі. До списку планується додати ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, три російські банки, заборонити трансляцію чотирьох пропагандистських каналів, а також перекрити РФ доступ до безпілотників через постачальників з третіх країн (Іран).