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Франція передала Україні шість 155-мм гаубиць TRF1

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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гаубиця TRF1
Фото: Getty Images

Франція передала Україні шість 155-міліметрових буксированих гаубиць TRF1.

Про це повідомляє французьке видання Ouest-France з посиланням на Міноборони Франції.

У матеріалі зазначається, що Франція відправила в Україну “велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб”.

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Серед них: шість 155-міліметрових буксируваних гаубиць TRF1, 18 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale.

Також Париж надав Києву паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, куленепробивні жилети, пайки, біноклі нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.

У листопаді міністр оборони Франції Себастьян Лекарню повідомляв про плани Франції передати Україні ще шість САУ Caesar та гаубиці TRF1.

Джерело: Ouest-France

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