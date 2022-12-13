Іран планує обмежити радіус дії ракет, які передаватиме РФ для війни проти України – ЗМІ

Грудень, 12 в 22:26

Іран має наміри обмежити радіус дії ракет, які країна планує передати Російській Федерації для ведення повномасштабної війни в Україні, тому що боїться міжнародної негативної реакції.

Про це заявили четверо високопоставлених ізраїльських чиновників з посиланням на звіти розвідки у коментарі іноземному виданню.

Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм “зворотного удару”, який відновить санкції ООН проти Ірану. Це стало б значною проблемою для Ірану та Росії, стверджують джерела.

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Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятої у 2015 році в рамках ядерної угоди, країни не мають права передавати або приймати від Ірану балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 км і корисне навантаження понад 500 кг до жовтня 2023 року.

Ізраїль стурбований тим, що Росія надасть Ірану двигуни для своїх ракет великої дальності, що буде порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, заявили ізраїльські офіційні особи.

У країні також стурбовані тим, що Москва надасть Тегерану більшу свободу дій у Сирії, щоб атакувати Ізраїль та сили США в регіоні.