Рада ЄС збільшить на €2 млрд фонд, який допомагає Україні зброєю

Про це повідомила пресслужба Євроради.

У понеділок, 12 грудня, Рада Євросоюзу погодила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на €2 млрд.

Зазначається, що міністри країн ЄС вирішили збільшити фінансову стелю на €2 млрд у 2023 році з можливістю подальшого збільшення.

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До 2027 року фінансова стеля становитиме до €5,5 млрд (у цінах 2018 року).

– Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило спосіб підтримки наших партнерів в обороні, – зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Остаточне рішення про збільшення фонду ухвалять на початку 2023 року.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. Саме через нього країни ЄС надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.