В Ірані здійснили другу страту, пов’язану з масовими антиурядовими протестами, що охопили країну. 23-річний Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у священному шиїтському місті Мешхед.

Про це інформують західні ЗМІ з посиланням на іранські судові органи.

Йдеться про співробітників воєнізованого формування Сили опору Басідж. Це місцева проурядова напіввійськова організація, створена за наказом духовного лідера країни аятоли Хомейні. Влада Ірану часто залучає її для придушення інакомислення.

Місцева влада стверджувала, що група “бунтівників” почала “погрожувати власникам магазинів” намагаючись змусити закрити їх. А коли члени формування Басідж підійшли до групи, один із чоловіків начебто раптово напав на них із ножем.

Державне телебачення Ірану демонструвало відеозапис начебто зізнань Рахнаварда. На відео він був із зав’язаними очима та з загіпсованою лівою рукою. На кадрах хлопець заявив, що не заперечує нападу, але не пам’ятає подробиць.

Місцеві активісти наголошують, що державні ЗМІ Ірану регулярно транслюють неправдиві зізнання затриманих, вибиті за допомогою тортур та жорстокого поводження.

В Ірані з 1979 року звинувачення у “веденні війни проти Бога” передбачає смертну кару. Рахнаварда повісили лише через 23 дні після арешту.

Опозиційні активісти повідомили в Twitter, що родина Рахнаварда не знала, що його збираються стратити. Незадовго до страти хлопця відвідала його матір. Згодом родині зателефонував офіційний представник та повідомив, що Рахнавард уже мертвий.

They allowed #MajidRezaRahnavard’s mother to visit him, and didn’t speak of execution at all. She left smiling and hoping that her son would be released soon.

This morning she arrived when her son’s murderers were burying his dead body alone.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/9n2k02uE60

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022