Грудень, 12 в 16:00

В Ірані здійснили другу страту, пов’язану з масовими антиурядовими протестами, що охопили країну. 23-річний Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений у священному шиїтському місті Мешхед.

Про це інформують західні ЗМІ з посиланням на іранські судові органи.

Рахнаварда засудили до смерті за “ворожнечу проти Бога”. За версією обвинувачення, він зарізав двох співробітників сил безпеки на вулиці в Мешхеді та поранив ще чотирьох людей 17 листопада.

Йдеться про співробітників воєнізованого формування Сили опору Басідж. Це місцева проурядова напіввійськова організація, створена за наказом духовного лідера країни аятоли Хомейні. Влада Ірану часто залучає її для придушення інакомислення.

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Місцева влада стверджувала, що група “бунтівників” почала “погрожувати власникам магазинів” намагаючись змусити закрити їх. А коли члени формування Басідж підійшли до групи, один із чоловіків начебто раптово напав на них із ножем.

Державне телебачення Ірану демонструвало відеозапис начебто зізнань Рахнаварда. На відео він був із зав’язаними очима та з загіпсованою лівою рукою. На кадрах хлопець заявив, що не заперечує нападу, але не пам’ятає подробиць.

Місцеві активісти наголошують, що державні ЗМІ Ірану регулярно транслюють неправдиві зізнання затриманих, вибиті за допомогою тортур та жорстокого поводження.

В Ірані з 1979 року звинувачення у “веденні війни проти Бога” передбачає смертну кару. Рахнаварда повісили лише через 23 дні після арешту.

Опозиційні активісти повідомили в Twitter, що родина Рахнаварда не знала, що його збираються стратити. Незадовго до страти хлопця відвідала його матір. Згодом родині зателефонував офіційний представник та повідомив, що Рахнавард уже мертвий.

They allowed #MajidRezaRahnavard’s mother to visit him, and didn’t speak of execution at all. She left smiling and hoping that her son would be released soon.

This morning she arrived when her son’s murderers were burying his dead body alone.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/9n2k02uE60 — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022

У мережі повідомляють, що загиблий був чемпіоном з боротьби.

This morning, the Islamic Republic executed a wrestling champion. #MajidrezaRahnavard was arrested and sentenced to death during protests in Iran.#NavidAfkari #MahsaAmini pic.twitter.com/sVqkk9qkoA — Hamidreza (@justchangingun) December 12, 2022

Правозахисники попереджають, що протестувальників в Ірані засуджують до смертної кари після фіктивних судових процесів.

– Рахнаварда засудили до смерті на підставі вибитих зізнань, після кричуще несправедливого юридичного процесу та показового суду. Цей злочин має спричинити серйозні наслідки для Ісламської Республіки… Є тисячі затриманих протестувальників, і вже винесено десяток смертних вироків. Є серйозний ризик масової страти протестувальників, – зазначив Махмуд Амірі-Могаддам, голова організації Iran Human Rights, що базується в Норвегії.

Це вже друга страта учасника антиурядових протестів. 8 грудня стратили 23-річного Мохсена Шекарі. Його також було засуджено за “ворожнечу проти Бога”. Хлопця звинуватили в нападі з мачете на члена формування Басідж у Тегерані.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в понеділок, що її колеги з Європейського Союзу погодять сьогодні новий пакет санкцій проти осіб, відповідальних за ці страти, зокрема проти Корпусу вартових ісламської революції та осіб, які вибивали вимушені зізнання.

– Ці страти є явною спробою залякати не тому, що люди скоїли злочини, а виключно тому, що вони висловлюють свою думку на вулицях, виключно тому, що вони, як і ми, хочуть жити на свободі, – заявила Бербок у коментарі журналістам.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що ідентифікувала ще 18 людей, яким загрожує страта. З них 12 уже були засуджені до смертної кари, тоді як ще шість перебували під судом або були звинувачені у злочинах, за які передбачено смертну кару.

Як зазначає агентство ВВС, Іран займає друге місце після Китаю за кількістю щорічних страт. Ще до нинішніх протестів їх кількість перевищила 400 за рік вперше з 2017 року.

Масові протести в Ірані спалахнули після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні 16 вересня. Її заарештувала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу та завужені джинси. Родина дівчини каже, що її побили та кілька разів вдарили по голові. Після цього вона впала в кому, а за кілька днів померла.

Це найбільші масові протести в Ірані з часів революції 1979 року. Вони поширилися на 161 місто у всіх 31 провінціях країни.

Лідери Ірану намагаються зобразити протести як “бунти”, спровоковані зовнішніми ворогами країни. Проте переважна більшість протестувальників були беззбройними.

Інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомляло, що щонайменше 488 протестувальників було вбито та понад 18 тис. затримано. Також повідомляється про загибель 62 співробітників служби безпеки.