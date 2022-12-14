Грудень, 14 в 14:40

Папа Римський Франциск закликав цьогоріч до скромного святкування Різдва, а зекономлені кошти спрямувати на підтримку “стражденному народу України” на тлі російської агресії.

Це він зробив під час щотижневої загальної аудієнції, пише The Washington Post.

— Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми заощадимо, людям України, які цього потребують, – сказав Франциск.

Протягом останніх місяців Ватикан організовував доставку гуманітарної допомоги, зокрема теплого одягу, українцям. Зараз дивляться — Давайте не забуватимемо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями у серці.

Також зазначається, що Франциск надіслав листи главам країн по всьому світу з проханням здійснити жест милосердя для ув’язнених, які мають на це право.

На його думку, це може показати “відкриття благодаті Господа у часи напруженості, несправедливості та конфліктів”.

Наприкінці листопада Папа Римський написав листа до українського народу. У ньому Франциск не згадав Росію, але написав, що “вже дев’ятий місяць триває розв’язана абсурдна та божевільна війна”.